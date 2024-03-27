10 пирогов с вареньем, которые станут вашими любимыми

1. Тёртый пирог с вареньем на песочном тесте Ингредиенты 180 г сливочного масла; 200–300 г сахара; щепотка соли; 2 яйца; 420 г муки + немного для посыпки; 2 чайные ложки разрыхлителя; 300 г любого густого варенья.