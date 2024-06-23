Россияне стали больше бояться увольнений, об этом говорит индекс стабильности на текущем месте работы, который в апреле — июне снизился на 0,02 пункта относительно января — марта и составил в среднем 0,44 пункта.
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