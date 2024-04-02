Диспетчер переезда, где столкнулись поезд и автобус, был пьян

Диспетчер поднял шлагбаум и подал разрешительный сигнал. В результате он допустил выезд на переезд автобуса Смертельное ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области случилось из-за пьяного диспетчера на переезде.
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