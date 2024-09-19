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«Никакого противоречия»: как сотрудник Фонда борьбы с коррупцией покрывал осуждённого за коррупцию родственника

«Никакого противоречия»: как сотрудник Фонда борьбы с коррупцией покрывал осуждённого за коррупцию родственника

Как стало известно RT, доверительный управляющий «международного ФБК»* (Anti-Corruption Foundation) Кирилл Мойзик в прошлом покрывал коммерсанта-взяточника.

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