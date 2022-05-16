Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Панарин после победного гола в серии с «Питтсбургом»: «Может, правда, всех послушать и начать бросать?»

Артемий Панарин прокомментировал выход «Рейнджерс» во 2-й раунд Кубка Стэнли. Форвард нью-йоркского клуба забил решающий гол в овертайме 7-го матча серии с «Питтсбургом» (4:3 ОТ, 4-3).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх