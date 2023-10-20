Путин заявил об интересе к программам Соловьева

ИГОРЬ честнодумов

Смотрю эту программу регулярно, но местами кажется мне то, что она для детей малого возраста. В чём суть, Соловьёв цепляясь к словам, а иначе этого не назовешь, что-то начинает пояснять, будто бы мы, слушая его экспертов, не сможем сделать вывод для себя или мы должны следовать его трактовкам. Во вчерашнем эфире, он прицепился к тому, что то, что Россия не признала ХАМАС террорестической организацией - это полезно тем, что наша страна может выступить посредником в этом вопросе, когда США однозначно выбрали сторону Израиля. И тут пошла пурга о том, что нападения на Израиль - это является тер актом и многое другое. Да, согласился выступающий, это теракт, но государство не признано Террористом, о чём и идёт речь. А теракт может совершить любое государство, как те же США, России тоже вменяют терроризм в отношении Украины, не так ли. Хочется обратится к товарищу Соловьёву с просьбой о том, чтобы он давал нам дослушивать мнение экспертов, а потом вступать с ними в полемику, а иначе вы не нужны в прямом эфире!!!!!!!!!!!!!!!