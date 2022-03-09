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Российская армия получит пистолет «Удав» с глушителем

Российская армия получит пистолет «Удав» с глушителем

Поставки пистолетов «Удав», разработанных Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Госкорпорации Ростех, в специальной комплектации с глушителем Министерству обороны РФ планируется начать в 2023 году.

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