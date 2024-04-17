В Иванове 69-летний мужчина лишился сбережений, пытаясь заказать через Интернет мобильный телефон

В полицию обратился 69-летний пенсионер с заявлением о мошенничестве. По его словам, на прошлой неделе он нашел объявление о продаже смартфона в Интернет–магазине и оформил заказ, оплатив покупку на сумму 5 000 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии