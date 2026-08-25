Volkswagen готовит увольнение 100 000 сотрудников

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блуме во вторник встретится с сотрудниками автоконцерна в Вольфсбурге, чтобы представить планы масштабной реструктуризации, которая может привести к сокращению до 100 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии