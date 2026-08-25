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Volkswagen готовит увольнение 100 000 сотрудников

Volkswagen готовит увольнение 100 000 сотрудников

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блуме во вторник встретится с сотрудниками автоконцерна в Вольфсбурге, чтобы представить планы масштабной реструктуризации, которая может привести к сокращению до 100 тыс.

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