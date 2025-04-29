Ледовая переправа Салехард–Лабытнанги закрывается

Это связано с сезонным потеплением и рисками для безопасности. Переправа через Обь между Салехардом и Лабытнанги официально будет закрыта для всех видов транспорта с 00:00 2 мая до следующего зимнего сезона.
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