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Стало известно об усилении группировки ВСУ в Харьковской области

Стало известно об усилении группировки ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили группировку войск у поселка Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.

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