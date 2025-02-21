Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили группировку войск у поселка Двуречная в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram.
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