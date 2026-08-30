Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Васюганские болота: что спрятано под самой большой топью в мире.

Васюганские болота: что спрятано под самой большой топью в мире.

Есть на карте России место, которое не укладывается в голове. Представьте себе территорию, по площади превосходящую Швейцарию .

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