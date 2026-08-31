Полиция приостановила расследование дела о загрязнении озера в Алтайском крае

Расследование по делу о загрязнении озера Сикачи в Славгороде приостановили. Как сообщает "Банкфакс", об этом заявили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
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