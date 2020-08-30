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Виды и типы аккумуляторов

Виды и типы аккумуляторов

 Типы АКБ По типу автомобильные аккумуляторы можно разделить на 2 типа: обслуживаемые и необслуживаемые Полезная информация: Эксплуатация и обслуживание аккумуляторов Неисправности и поломки АКБ Расшифровка даты и года выпуска аккумулятора Лучшие аккумуляторы для авто  Обслуживаемые АКБ Данный тип батареи требует от владельца времени и внимания, особенно, чтобы следить за объемом.

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