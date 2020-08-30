Виды и типы аккумуляторов

Типы АКБ По типу автомобильные аккумуляторы можно разделить на 2 типа: обслуживаемые и необслуживаемые Полезная информация: Эксплуатация и обслуживание аккумуляторов Неисправности и поломки АКБ Расшифровка даты и года выпуска аккумулятора Лучшие аккумуляторы для авто Обслуживаемые АКБ Данный тип батареи требует от владельца времени и внимания, особенно, чтобы следить за объемом.