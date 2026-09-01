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Царьград

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ЕС не согласовал поставку ракет Patriot Киеву, заявил Каллас

ЕС не согласовал поставку ракет Patriot Киеву, заявил Каллас

Министры обороны ЕС не достигли соглашения по передаче Киеву ракет для комплексов Patriot на встрече в Ирландии.

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