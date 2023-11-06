Responsible Statecraft: США готовятся к войне с РФ на Ближнем Востоке

ЛК

Любовь Кузьмина

США не угомонятся, так как это сущность их существования.Мы должны совместно с Китаем и Ираном готовиться нанести хороший удар по базам США. От этого нам не уйти, ну а потом посмотрим.Либо мы поставим их на место и укротим их амбиции, либо нам придеться утереться. Конфликт с США неизбежен и к этому все идет.США также понимают, что если сейчас они не дадут отпор, то в дальнейшем они еще больше ослабнут, а Россия будет набирать экономическое и военное могущество.Надо четко осознавать, что этот конфликт идет по сценарию спланированному в США, как впрочем и конфликт на Украине.