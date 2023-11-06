Ослабление Америки как мирового гегемона резко сузило пространство для маневра и средства влияния на ситуацию.
Responsible Statecraft: США готовятся к войне с РФ на Ближнем Востоке
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Если амеры начнут полномасштабно топить за Израиль, то нам надо объявить им СВО на их территории, чтобы они получили по зубам.
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1 д.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Да не трогоют их чужие смерти и страдания. Они живут ради того, что бы им было НУ очень хорошо!
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1 д.
ЛК
Любовь Кузьмина
США не угомонятся, так как это сущность их существования.Мы должны совместно с Китаем и Ираном готовиться нанести хороший удар по базам США. От этого нам не уйти, ну а потом посмотрим.Либо мы поставим их на место и укротим их амбиции, либо нам придеться утереться. Конфликт с США неизбежен и к этому все идет.США также понимают, что если сейчас они не дадут отпор, то в дальнейшем они еще больше ослабнут, а Россия будет набирать экономическое и военное могущество.Надо четко осознавать, что этот конфликт идет по сценарию спланированному в США, как впрочем и конфликт на Украине.
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1 д.
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