Кошмар ВСУ: "Алмаз-Антей" презентовал новый дрон "Настасья"

Новинка ВПК призвана обеспечивать качественную ретрансляцию сигнала в радиусе 100 километров.Обуховский завод "Алмаз-Антей" разработал новый дрон-конвертоплан "Настасья", назначением которого является обеспечение ретрансляцию сигнала, в том числе для спецзадач, в радиусе 100 километров.
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