Непокоренный: история японского партизана, который сражался еще 30 лет после окончания войны

Дух настоящего бойца не сломит ни время, ни политические перемены. В Японии умер солдат, который продолжал вести партизанскую борьбу на Филиппинах, несмотря на то, что Вторая мировая война закончилась.
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