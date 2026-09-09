Завтра похолодание до +11 ночью и +24 днём

Завтра ночью похолодает до +11, а днём будет +24 градуса. Юго-западный ветер сменит западный. Не пропусти подробности!Сегодня 9 сентября температура воздуха составляет +20 градусов.
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