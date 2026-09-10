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Газета.ру

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Платье мести принцессы Дианы выставят на продажу за 25 миллионов рублей

Платье мести принцессы Дианы выставят на продажу за 25 миллионов рублей

Знаменитое «платье мести» принцессы Дианы продадут за рекордную сумму. Об этом сообщает издание Metro.

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