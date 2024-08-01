Священник объяснил, как Бог выбирает, кому жить, а кому — нет

Батюшка объяснил, кому Господь грозит смертью, а кого оставляет живымПротоиерей Димитрий Шушпанов рассказал дзен-каналу "Торжество православия", что люди сами влияют на то, сколько они проживут в этом мире.
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