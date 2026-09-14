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Два 25-летних бегуна умерли на полумарафоне Great North Run в Англии

Два 25-летних бегуна умерли на полумарафоне Great North Run в Англии

Во время полумарафона Great North Run в Англии скончались два молодых бегуна. Об этом со ссылкой на организаторов сообщил телеканал Sky News .

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