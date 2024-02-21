Что стоит за вживлением в мозг первому человеку чипа?

Технологии, подобные чипированию и редактированию генов, открывают ящик Пандоры, так как никто сейчас не может даже предположить, насколько серьезными окажутся изменения в экономике, политике, социальной жизни человечества с внедрением таких возможностей.
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