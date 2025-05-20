Россия и КНДР: делегации высокого уровня встретятся до конца 2025 года

Россия и КНДР планируют обмен высокопоставленными делегациями до конца 2025 года. Посол Александр Мацегора уточнил, что визиты приурочены к 80-летним юбилеям Освобождения Кореи и основания Трудовой партии Кореи.
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