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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Депутат из Калуги предложил девушкам чаще надевать мини-юбки, потому что это повышает шанс выйти замуж и повысить демографию

Депутат из Калуги предложил девушкам чаще надевать мини-юбки, потому что это повышает шанс выйти замуж и повысить демографию

Avia.pro - СМИ Калуга гудит от скандала, который разжёг местный депутат от ЛДПР Евгений Руденко.

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Комментарии
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лилия дрогочинская
И уж конечно, никогда бы я не хотела слышать советы по поводу одежды от толстомордого мужика, у которого на шее цепь , толщиной с канат! Так что пусть свою жену в мини одевает!
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7 час.
Вадим Кузнецов
Понятно. Вы просто не прочитали моё сообщение. Рекомендую!
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6 час.
A
Andrey
&quot;повышает шанс выйти замуж&quot; знание, умение и могущество создавать домашний уют.
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47 мин.
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