Синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках в ближайшие выходные

В выходные дни, 2–3 декабря, холоднее всего будет в Екатеринбурге, Казани и Перми. В этих городах ожидаемая температура будет варьироваться от –8 до –5 градусов, сообщили «Известиям» эксперты «Яндекс Погоды», изучившие данные метеонаблюдений.