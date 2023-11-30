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Синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках в ближайшие выходные

Синоптики рассказали о погоде в городах-миллионниках в ближайшие выходные

В выходные дни, 2–3 декабря, холоднее всего будет в Екатеринбурге, Казани и Перми. В этих городах ожидаемая температура будет варьироваться от –8 до –5 градусов, сообщили «Известиям» эксперты «Яндекс Погоды», изучившие данные метеонаблюдений.

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