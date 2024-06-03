Актёр Джордж Клуни открыл охоту на российских журналистов

Александр Лагуткин

Этому козлу что не живется нормально!? Почему эта сволочь не призывала выдавать ордера на тех, кто восемь лет безнаказанно убивал мирное население Донбасса, кто забил детскими могилами "Аллею ангелов"!? Что этому фашисту неймется в его бандитской стране? Он их дикую "демократию" бомб, напалма, убийств многих тысяч человек старается распространить на весь мир? Так сдохнет же, сволочь, раньше.