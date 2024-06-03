Самый богатый американский актёр Джордж Клуни (бандит Сет Гекко в культовом "От заката до рассвета", худший в истории Бэтмен, доктор Даг Росс в телесериале "Скорая помощь", капитан Билли Тайн в "Идеальном шторме", сотрудник ЦРУ Боб в "Сириане", киллер Джек в "Американце", астронавт Мэтт Ковальски в "Гравитации", Дэнни Оушен с одиннадцатью, двенадцатью и тринадцатью друзьями-ворами) и его супруга Амаль Клуни (в девичестве Аламуддин, влиятельная британская "правозащитница" ливанского происхождения) в 2016-м создали "Фонд Клуни за справедливость"/Clooney Foundation for Justice/CFJ.
Актёр Джордж Клуни открыл охоту на российских журналистов
Комментарии
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Александр Лагуткин
Этому козлу что не живется нормально!? Почему эта сволочь не призывала выдавать ордера на тех, кто восемь лет безнаказанно убивал мирное население Донбасса, кто забил детскими могилами "Аллею ангелов"!? Что этому фашисту неймется в его бандитской стране? Он их дикую "демократию" бомб, напалма, убийств многих тысяч человек старается распространить на весь мир? Так сдохнет же, сволочь, раньше.
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