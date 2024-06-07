Самая большая ракета в мире SpaceX Starship совершила мягкую посадку

Вчера, 6 июня, состоялся четвертый испытательный полет самой большой и мощной в мире ракеты SpaceX Starship, которая была успешно запущена с космодрома Starbase близ Бока-Чика на юге Техаса, а затем успешно совершила мягкую посадку в Индийском океане, передает издание Space.