Представлена первая в истории гибридная Skoda Octavia, расход — 4,3 л/100 км

И у нее довольно необычная самозарядная система с ДВС, двумя электромоторами, автоматической трансмиссией и сцеплением Система построена по последовательно-параллельной схеме и включает 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI evo2, два электромотора, одноступенчатую автоматическую трансмиссию и сцепление.
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