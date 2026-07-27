От лечения к профилактике: в Приморье делают ставку на раннее выявление болезней через диспансеризацию

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля, ФедералПресс. В Приморском крае меняют подход к сохранению здоровья жителей – главным приоритетом становится не лечение запущенных заболеваний, а своевременное выявление факторов риска и профилактика.
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