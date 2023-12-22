Военачальники США и КНР провели первые за последний год переговоры

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Генерал ВВС США Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов, и генерал Лю Чжэньли из Народно-освободительной армии Китая провели 21 декабря первые за последний год переговоры по видеосвязи, затронув «ряд глобальных и региональных проблем безопасности».