Военачальники США и КНР провели первые за последний год переговоры

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Генерал ВВС США Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов, и генерал Лю Чжэньли из Народно-освободительной армии Китая провели 21 декабря первые за последний год переговоры по видеосвязи, затронув «ряд глобальных и региональных проблем безопасности».
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