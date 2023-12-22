ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Ну, - тоись, карочи, размечтались о кренделях небесных, но по дороге стали протекторатом России. Опять Россия и русск...Есть ли у армян в...
  • tsan tsan
    Стесняюсь спросить : А до 2030 года будет кому вступать в ЕС? Или всё по принципу Ходжи Насреддина  - о 20230 года ил...Украина вряд ли в...
  • leonid
    Никакого хамаса там больше не предвидится.США отложили пост...

Военачальники США и КНР провели первые за последний год переговоры

Военачальники США и КНР провели первые за последний год переговоры

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Генерал ВВС США Чарльз Браун, председатель Объединенного комитета начальников штабов, и генерал Лю Чжэньли из Народно-освободительной армии Китая провели 21 декабря первые за последний год переговоры по видеосвязи, затронув «ряд глобальных и региональных проблем безопасности».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх