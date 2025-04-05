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Ничё себе поворотик… лично заинтересованные «жучки» в окружении Трампа?!

Ничё себе поворотик… лично заинтересованные «жучки» в окружении Трампа?!

…Дональд, конечно, человек неплохой… Но мы видим, как им пытаются манипулировать … даже люди из его ближайшего окружения!! Еще на первом его сроке некоторые люди засветились, или были замазаны, в историях, связанных с первыми поставками летального вооружения Киеву! И сейчас мы видим, как варьируется с той стороны подача результатов переговоров в Эр Рияде… в Стамбуле!! В этом смысле наличие некоего прямого диалога с Дональдом Трампом очень важно… Я ни на кого не хочу бросить тень)))… Ни на Кита Келлога - хотя там клейма негде ставить))).

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Комментарии
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ЕК
Елена Каратеева
После &quot;стриптиза&quot; &quot;Нью-Йорк Таймс&quot; с Америкой следует держать уши &quot;топориком&quot; (так говорила моя бабуля, когда знала, что её хотят обмануть)
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