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Не только о футболе

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Батраков против «Барсы», битва «Сити» и «ПСЖ», Моуринью и «бывшие». Интриги 2-го тура ЛЧ

Батраков против «Барсы», битва «Сити» и «ПСЖ», Моуринью и «бывшие». Интриги 2-го тура ЛЧ

    «МЮ» едет в гости к «Атлетико», Хайкина ждёт ещё одна топ-проверка, а «Сабах» может набрать первые очки.

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