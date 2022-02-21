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Польский премьер предложил «остановить Путина», заблокировав сразу два российских газопровода

Польский премьер предложил «остановить Путина», заблокировав сразу два российских газопровода

Тема Украины и "агрессивной политики" России в отношении западных стран, стала основной на Мюнхенской конференции безопасности, прошедшей в столице Баварии.

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