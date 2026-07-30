Пакистан: США и Иран продолжают тайные переговоры

ИСЛАМАБАД (ИА Реалист). Пакистан, выступающий в роли посредника между Вашингтоном и Тегераном, подтвердил, что переговоры между США и Ираном продолжаются, несмотря на новую вспышку боевых действий на Ближнем Востоке.
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