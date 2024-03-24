Ольга Бузова двое суток молится и плачет

Певица и ведущая Ольга Бузова пожелала выздоровления всем, кто пострадал в «Крокус Сити Холл». Артистка присоединилась к своим звездным коллегам, которые выразили поддержку тем, кто потерял близких и пострадал во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии