Ольга Бузова двое суток молится и плачет

Певица и ведущая Ольга Бузова пожелала выздоровления всем, кто пострадал в «Крокус Сити Холл». Артистка присоединилась к своим звездным коллегам, которые выразили поддержку тем, кто потерял близких и пострадал во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».