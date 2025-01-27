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«Мне фиолетово» Как Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента Белоруссии и почему их не признали в ЕС?

«Мне фиолетово» Как Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента Белоруссии и почему их не признали в ЕС?

26 января в Белоруссии прошли очередные президентские выборы. Их результаты были предсказуемы, а единственная интрига состояла в том, сколько именно голосов наберет действующий президент Александр Лукашенко и какой будет явка.

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