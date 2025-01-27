«Мне фиолетово» Как Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента Белоруссии и почему их не признали в ЕС?

26 января в Белоруссии прошли очередные президентские выборы. Их результаты были предсказуемы, а единственная интрига состояла в том, сколько именно голосов наберет действующий президент Александр Лукашенко и какой будет явка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии