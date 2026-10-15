В Санкт-Петербурге начался отопительный сезон. Утром в четверг, 15 октября, теплоснабжающие организации перешли к регулярной подаче тепла во все городские здания.
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