Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Госдуме высказались о попытках ВСУ испортить летний сезон россиян

В Госдуме высказались о попытках ВСУ испортить летний сезон россиян

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектами и мирному населению направлены не только на то, чтобы испортить летний сезон россиян, но и на дестабилизацию обстановки в стране, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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