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Екатерина Лагно: «Китаянки – сильные шахматистки, но не считаю, что можно говорить о доминации. Мы с ними примерно равны»

– В финале турнира претенденток играли две китаянки (Лэй Тинцзе и Тань Чжунъи) за право сыграть с другой представительницей Китая (Цзюй Вэньцзюнь).

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