Popcaketv

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«Би-2» ответили Кормухиной после провального выступления на Суперкубке: «Кроме нервов ничего не заработали»

«Би-2» ответили Кормухиной после провального выступления на Суперкубке: «Кроме нервов ничего не заработали»

Вчера россияне массово начали обсуждать провальное выступление музыкальной группы «Би-2». Коллектив выступил на Суперкубке, но встретили солистов вовсе не аплодисментами и овациями, а недовольством и просьбами немедленно удалиться со стадиона.

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