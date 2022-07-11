«Би-2» ответили Кормухиной после провального выступления на Суперкубке: «Кроме нервов ничего не заработали»

Вчера россияне массово начали обсуждать провальное выступление музыкальной группы «Би-2». Коллектив выступил на Суперкубке, но встретили солистов вовсе не аплодисментами и овациями, а недовольством и просьбами немедленно удалиться со стадиона.
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