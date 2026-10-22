Дания готовится к возможным силовым задержаниям судов с российскими грузами в Балтийском море. Об этом сообщили «Известиям» в посольстве России в Копенгагене.
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