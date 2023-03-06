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Дэмиан Лиллард в 14-й раз за сезон добрался до отметки в 40 очков за матч

Дэмиан Лиллард в 14-й раз за сезон добрался до отметки в 40 очков за матч

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард в воскресенье в 14-й раз за сезон добрался до отметки в 40 набранных очков за матч.

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