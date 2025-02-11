Раздраконили Китай. Пекин объявил войну Трампу

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин© AP Photo / Susan Walsh 12,3 тыс прочтений Вчера Надежда Сарапина Отвечая на введенные Вашингтоном пошлины, Пекин решил отыграться на американских энергоресурсах и сельскохозяйственном оборудовании.
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