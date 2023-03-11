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Опера "Князь Владимир" с SHAMAN выиграла грант почти в 30 млн рублей

Опера "Князь Владимир" с SHAMAN выиграла грант почти в 30 млн рублей

Этно-опера "Князь Владимир", которую исполнит певец SHAMAN (настоящее имя - Ярослав Дронов), победила на первом грантовом конкурсе 2023 года Президентского фонда культурных инициатив, на реализацию проекта государство выделит 28,7 миллиона рублей.

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