Опера "Князь Владимир" с SHAMAN выиграла грант почти в 30 млн рублей

Этно-опера "Князь Владимир", которую исполнит певец SHAMAN (настоящее имя - Ярослав Дронов), победила на первом грантовом конкурсе 2023 года Президентского фонда культурных инициатив, на реализацию проекта государство выделит 28,7 миллиона рублей.