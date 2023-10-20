Стала известна зарплата Месси в “Интер Майами”

Базовая зарплата аргентинского нападающего клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) “Интер Майами” Лионеля Месси составляет $12 млн, еще $20,45 млн он получает в качестве гарантированной компенсации.
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