Без неожиданностей: южноуральцы будут выбирать губернатора из четырех претендентов

Челябинский облизбирком допустил четырех кандидатов до выборов на пост главы региона. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 9 июля, на 82 заседании избиркома принято решение о регистрации еще трех кандидатов на должность губернатора (действующий глава региона Алексея Текслер получил этот статус на минувшей неделе).