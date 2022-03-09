В Нягани сотрудники полиции оказывают помощь волонтерам АНО «Гуманитарный добровольческий корпус»

В рамках Всероссийской акции «Мы вместе. Время помогать» сотрудница ОМВД России по г. Нягани Анна Соколова в мартовские праздничные дни ненадолго сменила форменное обмундирование на жилет добровольческого объединения, чтобы оказать волонтерам помощь в пункте сбора гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР.