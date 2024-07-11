Binance и Santos FC запускают токен Santos Fan Token (SANTOS)

Binance и Santos FC представили Santos Fan Token (SANTOS), токен BEP-20 на BNB Smart Chain. Этот новый токен позволяет болельщикам более тесно взаимодействовать с футбольным клубом, участвуя в голосовании за команду, получая награды за цифровые турниры и игры, а также приобретая цифровые предметы коллекционирования и NFT.