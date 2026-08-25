ВС России дронами уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России рассказали, что военнослужащие расчётов ударных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили склад боеприпасов, НРТК и тяжёлые квадрокоптеры формирований ВСУ на Добропольском направлении.
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