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ВС России дронами уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Добропольском направлении

ВС России дронами уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Добропольском направлении

В Минобороны России рассказали, что военнослужащие расчётов ударных FPV-дронов соединения специального назначения группировки войск «Центр» уничтожили склад боеприпасов, НРТК и тяжёлые квадрокоптеры формирований ВСУ на Добропольском направлении.

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